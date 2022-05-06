"Группа туристов из 17 человек, возвращавшихся с горы Большой Тхач, оказалась отрезана от берега рекой Сахрай. Спасатели с помощью грузового автомобиля повышенной проходимости переправили через водную преграду группу туристов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, состояние туристов удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась.

Ранее также из-за подъема воды в реке была заблокирована группа из 75 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга в Мостовском районе Краснодарского края. Сейчас они все эвакуированы и направляются в пункт временного размещения.