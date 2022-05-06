"В нашей области пять приморских муниципалитетов имеют пляжную зону на Балтийском море. За последние несколько лет все они активно занимались развитием своих официальных пляжей, в частности, увеличивая их протяженность. К началу этого турсезона в регионе будут работать 14 организованных пляжей, а их общая длина составит 8150 метров. Это на 2315 метров больше, чем в прошлом году", — сказал Ермак.

Прирост пляжной зоны произошел в основном за счет новых территорий Зеленоградска, где будут работать сразу шесть мест массового отдыха. Также совершенно новый пляж появится на Балтийской косе.

При этом большое внимание уделяется организации адаптивных пляжей, которые будут в каждом приморском курорте. Всего же на побережье откроются шесть таких пляжей, отметил министр.

В течение мая все пляжи пройдут официальную аттестацию Роспотребнадзора, регионального ГУ МЧС, они будут оборудованы спасательными вышками. Также готовы и кадры спасателей.

Финансирование работ по развитию пляжной зоны ведется из двух источников.

Правительство области выделяет каждому муниципалитету по 2 млн рублей, а местные власти софинансируют работы на такую же сумму — 2 млн рублей.

В этом году исключение составил Балтийск, которому по распоряжению губернатора Антона Алиханова было дополнительно выделено более 5 млн рублей на открытие пляже на Балтийской косе, пояснил Ермак.

"Развитие пляжной инфраструктуры идет и в глубинных районах области. Практически во всех городах региона зоны отдыха организуются на реках и озерах, которые также могут принять большое количество отдыхающих", — заключил министр.

Как сообщалось, по мнению властей Калининградской области, туристический поток в регион по итогам 2022 года составит более 2 млн человек. В прошлом году в регионе побывало 1 мил 740 тысяч туристов.