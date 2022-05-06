Лидером среди направлений выезда в первом квартале этого года стала Абхазия – 744,5 тыс. поездок, на втором месте – Турция (363,8 тыс.), замыкает тройку Египет (351,9 тыс.). Следом идут Украина (328,4 тыс.), ОАЭ (263,5 тыс.) и Казахстан (204,9 тыс.). Седьмое место заняла Финляндия (157,2 тыс.), восьмое – Армения (134,1 тыс.), за ней идут Эстония (125,4 тыс.) и Доминикана (92 тыс. поездок).

С целью туризма россияне совершили в первом квартале 1,2 млн поездок за рубеж, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 57% меньше, чем в 2019 году.

Самым популярным зарубежным направлением у туристов стал Египет – россияне совершили туда 286,7 тыс. поездок. На втором месте Турция – 233,6 тыс. поездок. В пятерку лидеров также вошли ОАЭ (203 тыс.), Доминикана (76,1 тыс.) и Армения (41,9 тыс. поездок).