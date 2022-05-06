Выручка компании выросла на 39%, до 9,9 млрд руб., себестоимость продаж — на 55%, до 12,9 млрд руб.

Объем долгосрочных обязательств на конец отчетного периода оценивался в 28,9 млрд руб. (на конец 2021 года было 23,1 млрд руб.), в том числе заемных средств — в 23,7 млрд руб. (против 18,5 млрд руб.). Краткосрочные обязательства были на уровне 43,6 млрд руб. (против 44 млрд руб.), относящиеся к ним заемные средства — 6,4 млрд руб. (против 10,4 млрд руб.)

Помимо одноименной авиакомпании, в группу "ЮТэйр" также входят вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута, хэндлинговая фирма UTG. Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".