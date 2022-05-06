"Эвакуация завершена всех 75 туристов во временный пункт на базу "Зеленая дача" станицы Баракаевской, далее их перевозят в пункт временного размещения в станицу Губская", — говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погодных условий 75 человек, в том числе 60 детей, оказались заблокированы поднявшейся рекой Губс вблизи станицы Баракаевской. Туристы, приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратовской области, запросили помощь спасателей.

На месте происшествия были отправлены службы экстренного реагирования. В доме культуры Губского сельского поселения развернут пункт временного размещения на 100 человек, организованы горячее питание и дежурство трех медицинских бригад.