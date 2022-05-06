Гости увидят постоянные экспозиции, а также временные выставки — "Герои Ржева", коллекцию медалей участника Ржевской битвы Алексея Рапоты.

Также днем 9 мая на территории Ржевского мемориала пройдет праздничная акция. На площади перед величественным монументом юнармейцы и ветераны развернут копию Знамени Победы.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года. Имена павших увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции музейного павильона, который является филиалом Музея Победы. С момента открытия мемориал посетили более 3 млн человек.

Музей "Ставка Сталина" представляет собой небольшой деревянный дом с воссозданным историческим интерьером времен Великой Отечественной войны. В нем представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Именно в этом доме Верховный главнокомандующий СССР в ночь на 5 августа 1943 года принял решение о проведении в Москве первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

Во дворе установлены бюсты Верховного главнокомандующего, командующего Калининским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёменко и 12 Героев Советского Союза — уроженцев Ржевского района.

С каждым годом музей "Ставка Сталина" становится всё более популярным среди туристов. Так, в 2021 году с экспозицией филиала познакомились уже более 28 тыс. человек.