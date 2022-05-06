"Ход проверки взят на контроль руководства прокуратуры Краснодарского края", — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что среди туристов нет пострадавших.

Туристическая группа из 75 человек, из которых 60 — дети, оказались из-за ухудшения погоды и подъема уровня реки Губс оказались заблокированными в горах Мостовского района вблизи станицы Баракаевской. В доме культуры Губского сельского поселения развернут пункт временного размещения на 100 человек, организованы горячее питание и дежурство трех медицинских бригад.

В настоящее время в Мостовском районе идет слабый дождь со снегом, температуры воздуха +10С.