"Учитывая погодные условия и сложную пожароопасную обстановку, мы продлили запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств до 26 мая включительно", — написала Ситникова в пятницу на своей странице в соцсетях.

Она также добавила, что до окончания пожароопасного сезона запрещена продажа в магазинах пиротехники 1, 2 и 3 класса опасности.

"Оставайтесь в праздники дома, не ездите на дачи, к друзьям и родственникам в муниципальные округа, где сложная пожароопасная обстановка. Не увозите туда на выходные детей, и, конечно, сами соблюдайте правила пожарной безопасности", — подчеркнула глава Кургана.

Ранее сообщалось, что 28 апреля из-за природных пожаров в регионе был введен режим ЧС. 5 мая его отменили в Варгашинском районе, Макушинском и Петуховском муниципальных округах, режим ЧС продолжает действовать в Кургане, Кетовском и Белозерском округах.

6 мая в Кетовском районе из-за природного пожара была объявлена превентивная эвакуация около 500 человек из деревень Белый Яр, Передергина, а также СНТ "Благодатное" и "Раздолье". Кроме того, планируется эвакуировать почти 370 человек из деревни Редькина Белозерского муниципального округа.