"Людей начали вывозить, специалисты работают, все в штатном порядке", — сказали в пресс-службе.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточняет, что часть людей привезли на базу отдыха "Зеленая дача" в станице Баракаевской, после чего автобусами их доставят в пункт временного размещения станицы Губской.

В составе туристической группы 75 человек, из них 60 — дети в возрасте от 5 до 18 лет. Они приехали из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Мостовском районе Краснодарского края из-за ухудшения погодных условий потребовалась помощь туристам, которые оказались заблокированы в 4 километрах от станицы Баракаевская из-за поднявшейся воды в реке Губс.

На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования, по предварительным данным, пострадавших нет. В доме культуры Губского сельского поселения развернут пункт временного размещения на 100 человек, организованы горячее питание и дежурство трех медицинских бригад.

В настоящее время в Мостовском районе идет слабый дождь со снегом, температуры воздуха +10С.