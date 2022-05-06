"Участники проекта "Большая перемена", который проводит в стране Росмолодежь, приехали в Калининградскую область из Москвы и Подмосковья буквально на три дня. Программа у них весьма насыщенная, так как надо за это короткое время узнать о регионе как можно больше. И в этом им лично помог губернатор Алиханов", — сказал Лысков.

По его словам, глава области стал для ребят экскурсоводом при посещении ими предприятия инновационно-промышленного кластера "Технополис GS" в Гусеве. Некоторое время назад он сам принимал участие в запуске новой линии по производству новых цифровых приставок для телевидения, предметно знакомился с новыми технологиями. И вот теперь губернатор уже самостоятельно провел для молодых людей познавательную экскурсию по цехам предприятия.

"Особое внимание глава региона обратил на кадровый состав технополиса. Здесь работает много молодежи, которая нашла свое призвание в развитии и производстве новых технологий. Алиханов призвал гостей присмотреться к этому передовому предприятию, правильно оценить перспективы самой Калининградской области, и возможно, выбрать ее для постоянного места жительства", — отметил Лысков.

Как заявил губернатор по итогам этой экскурсии, "есть уверенность, что молодые люди были впечатлены увиденным, а после знакомства с другими интересными местами региона, по крайней мере, приедут сюда еще неоднократно, а может быть, и навсегда".

Всероссийский конкурс "Большая перемена" — проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящий в линейку президентской платформы "Россия — страна возможностей".