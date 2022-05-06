Автор работ — народный мастер РФ, исследователь истории и техники белевского и одоевского кружева Ольга Скворцова.

Среди экспонатов представлены палантины, воротники, манжеты и полотенца, выполненные в технике плетения кружевом.

Первыми посетителями выставки "Традиция живая нить. Белёвское и Одоевское кружево" стали преподаватели и студенты отделения декоративно-прикладного искусства Тульского областного колледжа культуры и искусства, представители профессионального сообщества, а также любители народного искусства.

"Народное искусство — это то, что передаётся из поколения в поколение и связывает династии. Сегодня особенно важно вовлекать молодежь в изучение вековой истории нашей страны", — отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

По ее словам, ставится задача "не только развивать и продвигать традиционные для региона ремесла и промыслы, но и уделять должное внимание профессиональной подготовке мастеров в разных направлениях народного творчества".

Выставка продлится до 3 октября.

В Тульской области в настоящее время насчитывается более 40 народных промыслов и ремесел. Тула славится своими самоварами, пряниками, ружьями, гармонями, выпуском филимоновских игрушек, белевской пастилы, одоевских кружев.