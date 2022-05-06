"При выполнении работ музеем были обеспечены все необходимые мероприятия по защите живописного полотна и предметного плана. Основным принципом работ по реставрации стало сохранение исторической подлинности всех элементов, применение приемов и материалов, максимально соответствующих времени", — говорится в сообщении музея, в который входит этот объект культурного наследия.

Помимо реставрации полотна, специалисты переоснастили здание. Смотровая площадка с диорамой на втором этаже станет доступна для посетителей 7 мая. Экспозиционный зал, расположенный на первом этаже, откроется позднее.

Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" отражает кульминацию взятия последнего рубежа при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Полотно размером 25,5 на 5,5 м было создано коллективом художников студии им.Митрофана Грекова, автор — заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Мальцев. Продолжением полотна является подлинное оружие, обмундирование, амуниция, снаряжение, фрагменты инженерных сооружений, собранные на поле боя. Сопровождают просмотр звуки сражений.

Диораму открыли в 1959 году. Реставрация началась по поручению президента РФ в 2021 году. До этого ремонт проводился более четверти века назад.

По информации с сайта госзакупок, цена контракта на ремонт здания составила 58 млн рублей.