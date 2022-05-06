"8:50 мск 06.05.2022 от оперативного дежурного ЕДДС Мостовского района поступило сообщение о том, что незарегистрированная туристская группа, следовавшая по маршруту станица Кизинка — станица Баракаевская в количестве 75 человек, в том числе 60 детей, обратилась за помощью в связи с ухудшением погодных условий. На место направлены службы экстренного реагирования", — говорится в сообщении

По предварительным данным, пострадавших нет.

Туристская группа располагается в 4 километрах от станицы Баракаевская, на берегу реки Губса. Возраст детей в группе от 5 до 18 лет.

"Для эвакуации людей выехали три школьных автобуса, три автомобиля УАЗ высокой проходимости, "Урал" от МЧС. Привлечены также силы АСО "Кубань-Спас", "Казак-Спас" и волонтёры Губского сельского поселения. Организовано взаимодействие между территориальными и функциональными подсистемами РСЧС", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

В доме культуры Губского сельского поселения развернут пункт временного размещения на 100 человек, организованы горячее питание и дежурство трех медицинских бригад.

В настоящее время в Мостовском районе идет слабый дождь со снегом, температуры воздуха +10С.

В свою очередь краевой оперштаб сообщает, что техника высокой проходимости не может переехать реку из-за высокого уровня воды.

"На берегу реки Губс группа туристов оказалась заблокирована поднявшейся водой. Однако переехать реку невозможно из-за уровня воды, решается вопрос о спасении людей вертолетами. Ситуация находится на особом контроле министра ГО и ЧС края Сергея Штрикова", — говорится в сообщении.

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