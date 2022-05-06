"Отель предлагает пакетный тур с перелетом на Black Jet и размещением. Расписание бизнес-джета в этом сезоне состоит из нескольких прямых рейсов из России. В аэропорту регистрация пассажиров осуществляется на отдельной стойке, включен бесплатный провоз 35 кг багажа. Первый рейс из Москвы вылетел в Турцию 29 апреля, вернулся 4 мая", — рассказали в пресс-службе.

Фото: Lujo Bodrum

Ранее отель сообщал о расширении программы специальных рейсов в Турцию в 2022 году. Помимо вылетов из Москвы, планируются рейсы из Екатеринбурга, Кавминвод, Иркутска, Новосибирска и Красноярска.

Как отметили в Lujo, в этом году на территории гостиницы для туристов открылся новый бассейный комплекс Maki на площади 7 тыс. кв. м с видом на Эгейское побережье. С 3 марта в отеле проводятся вечеринки на закате, также возобновили работу 9 ресторанов a’la carte, 14 баров.