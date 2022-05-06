Выручка увеличилась на 34,9% — до 19,15 млрд рублей, а себестоимость — на 36%, до 18,5 млрд рублей. В результате валовая прибыль возросла на 8,4%.

Прочие доходы выросли в 4,4 раза — до 4,26 млрд рублей, прочие расходы — в 2,3 раза, до 3,35 млрд рублей.

Дебиторская задолженность авиакомпании увеличилась с 8,5 млрд рублей на 31 декабря 2021 года до 9,09 млрд рублей на 31 марта 2022 года, кредиторская — с 10,47 млрд рублей до 13,29 млрд рублей.

"Уральские авиалинии" — одна из крупнейших авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.