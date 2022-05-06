"Ведутся переговоры с лизингодателем о его дальнейшей судьбе", — сообщил "Интерфаксу" представитель авиаперевозчика.

Также, по его словам, "в связи с текущей геополитической ситуацией" приостановлены переговоры о лизинге еще одного Airbus — A320. При этом недавно "ИрАэро" взяла в аренду российский Ан-26-100.

Свой первый А319 "ИрАэро" приобрела в 2021 году, он был выбран поскольку на некоторых маршрутах емкости имеющихся в парке "ИрАэро" Superjet 100 оказалось недостаточно, сообщал ранее заместитель гендиректора "ИрАэро" Сергей Крупнов. По итогам эксплуатации А319 перевозчик рассчитывал на лизинг еще одного-двух самолетов такого же типа. В декабре прошлого года сообщалось о переговорах "ИрАэро" об аренде А320.

Как сообщалось, ряд западных стран в конце февраля объявили санкции против России в связи с военной операцией на Украине, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты должны быть возвращены иностранным лизингодателям.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, в ее парке — семь Superjet 100, один A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER.