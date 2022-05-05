"С 5 мая 2022 года генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове закрыты. Граждане могут обратиться в наше посольство в Москве за консульскими услугами или помощью. Если вам нужна консульская помощь, вы также можете обратиться в загранпредставительство другого государства-члена ЕС в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

Все документы, удостоверяющие личность, оставшиеся в генеральном консульстве Санкт-Петербурга и канцелярии генерального консульства Санкт-Петербурга в Пскове, будут отправлены для выдачи в посольство Эстонии в Москве. Также в посольство Эстонии в Москве будут отправлены все документы, удостоверяющие личность, выданные генеральным консульством Эстонии в Санкт-Петербурге или представительством в Пскове. Для того, чтобы получить документ, необходимо заранее зарегистрироваться на прием к консулу. Если желающий получить документ в Эстонии, он должен обратиться с заявлением в департамент полиции и погранохраны.

Все визовые заявления, поступившие до 25 апреля в Санкт-Петербурге и Пскове, будут обработаны в полном объеме, а паспорта с визовыми решениями будут возвращены в оговоренные сроки.

Все визовые центры в Санкт-Петербурге и Пскове продолжат работу, и документы на визу можно будет подавать туда на тех же условиях, отмечает МИД.

Власти России 21 апреля объявили о решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове. Также будут закрыты консульства Латвии и Литвы в РФ. Сотрудники этих представительств объявлены персонами нон грата.