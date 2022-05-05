Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $700 млн, или $17,1 в расчете на акцию, по сравнению с $55 млн, или $1,34 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль снизилась до $3,9 на акцию с $5,26.

Выручка подскочила до $2,695 млрд с $1,141 млрд годом ранее.

Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) в минувшем квартале вырос в 2,3 раза и достиг $27,3 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0,85 на акцию при выручке в $2,53 млрд.

Убыток Booking обусловлен, в частности, потерями в размере $987 млн, связанными с падением стоимости ценных бумаг, в то время как в первом квартале прошлого года компания получила доход от этого на сумму $32 млн.

Booking владеет различными сайтами для поиска и бронирования авиабилетов, гостиниц и апартаментов, а также аренды автомобилей и является крупнейшей компанией в мире в сфере онлайн-услуг для путешественников. Компания работает более чем в 220 странах под брендами Booking.com, Priceline, agoda, Rentalcars.com, KAYAK и OpenTable.