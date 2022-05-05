"Если говорить о состоянии, в котором вернулись произведения — могу сказать о 33 работах из собрания Третьяковской галереи — они все вернулись в идеальном состоянии без изменений сохранности", — сказала Трегулова журналистам в четверг.

Она отметила, что на сегодняшний день "уровень безопасности, транспортировки достигли такого высокого уровня, что мы можем, отправляя работы на выставки, с уверенностью представлять себе, что то, что будет показано на выставках, вернётся в том же самом состоянии, в каком был отправлено".

Трегулова также сообщила, что экспонаты, которые вернулись из Франции, примут участие в выставке, которая пройдёт в июне в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. При этом гендиректор галереи отметила, что выставка "будет другая, нежели та, которая прошла в Париже. И прошла с невероятным успехом — ее посетили 1 млн 250 тысяч человек. Мы готовы принимать активнейшее участие в этом проекте".

"Часть вещей, которые не пойдут на выставку в Пушкинский музей, будут размещены в экспозиции. Планируем в середине мая порадовать наших посетителей теми произведениями, которые находились несколько месяцев на выставке в Париже", — добавила Трегулова.

В четверг глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что экспонаты выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", которая проходила во Франции, вернулись в Россию, они доставлены в государственные музеи. Она уточнила, что на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два — из Русского музея.

В свою очередь специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу", что во Франции остались представленные на выставке картины из частных коллекций, рассматриваются варианты их возвращения.

Ранее со ссылкой на представителей министерства культуры Франции сообщалось о задержании двух картин, представленных на выставке Морозовых. Газета "Монд", в частности, сообщила, что задержаны "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, которая, по сведениям издания, принадлежит предпринимателю Петру Авену, и "Портрет Тимофея Морозова" кисти Валентина Серова, принадлежащий Московскому музею авангардного искусства, основанного предпринимателем Моше Кантором. Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва" подтвердил, что существуют трудности с возвращением двух картин, которые принадлежат частным владельцам. В частности, он подтвердил, что одна из работ принадлежит Авену.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.