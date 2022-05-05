"Первый день фестиваля у нас начнётся в Петропавловской крепости. Для начала наш президент, наша красавица, царица, подруга и богиня Светлана Юрьевна Крючкова сообщит городу, что наступил полдень пушечным выстрелом с Петропавловки. И вслед за этим Петровская ассамблея и киноконцерт пройдут на Соборной площади Петропавловской крепости, куда мы собственно и приглашаем и прессу, и, естественно, горожан. Вход свободный", — сказала руководитель.

Павлова отметила, что на концерте прозвучат песни из российских и советских фильмов, написанные ленинградскими композиторами Исааком Шварцем, Андреем Петровым, Василием Соловьевым-Седым.

В концерте анонсированы Светлана Крючкова, Ирина Муравьева, Сергей Никоненко, Светлана Дружинина, Анна Большова, Леонид Серебренников, Эдуард Хиль-младший, Сергей Рогожин, Нина Шацкая.

Концерт начнется в 13:30, а церемония открытия состоится в тот же день в БКЗ "Октябрьский", где будет расстелена красная дорожка.

Генеральный директор кинофестиваля Людмила Томская отметила, что все мероприятия фестиваля будут бесплатными, однако из-за антиковидных ограничений заполняемость залов будет меньше их возможностей. Так, в БКЗ "Октябрьский", который вмещает 3 тыс. 700 зрителей, на открытие смогут попасть чуть более 2 тыс. человек — преимущественно сотрудники киноиндустрии, студенты и преподаватели творческих вузов, члена Союза кинематографистов.

На открытии состоится премьера фильма "Нахимовцы" (режиссер Олег Штром) с участием Сергея Гармаша, Андрея Мерзликина. Картина входит в конкурсную программу.

В конкурсе заявлено всего восемь фильмов, преимущественно о военнослужащих и войнах: "Африка" (режиссер Дарья Биневская, в ролях: Екатерина Гусева, Игорь Петренко), "Мария. Спасти Москву" (режиссер Вера Сторожева, в ролях: Мария Луговая, Артур Смольянинов), "Однажды в пустыне" (режиссер Андрей Кравчук, в ролях: Александр Робак, Екатерина Нестерова), "Учености плоды" (режиссер Игорь Угольников, в ролях: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Фёдор Бондарчук, Анастасия Мельникова), "Совесть" (режиссер Алексей Козлов, в ролях: Владислав Комаров, Александр Кононец), "Непослушник" (режиссер Владимир Котт, в ролях: Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов). В конкурсную программу также входит режиссерский дебют Александра Балуева — фильм "Отель", в котором снялся он сам и Марина Петренко.

В рамках фестиваля состоятся мероприятия, посвященные памяти Виктора Мережко (с показом фильма "Зареченские женихи"), Олега Ефремова, Леонида Куравлева, Евгения Матвеева, Анатолия Папанова.

Пройдет творческая встреча с кинорежиссером Александром Прошкиным, на которой покажут фильм "Холодное лето пятьдесят третьего...", а также мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею народного артиста России Георгия Штиля.

Показы состоятся в кинотеатрах "Родина", "Восход", "Дружба", "Заневский", "Москва", "Фильмофонд".

Закрытие смотра состоится 15 мая в Театре на Фонтанке.

Фестиваль "Виват кино России!" пройдет в городе в 30-й раз. Это крупнейший в стране смотр, посвященный отечественному кино, говорится на сайте фестиваля.