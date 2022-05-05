Авиакомпания в четверг "получила уведомление Главного центра планирования воздушного движения Казахстана о невозможности выполнения рейсов "Белавиа" по маршруту Минск — Алма-Ата — Минск до особого распоряжения".

"Учитывая обстоятельства, авиакомпания вынуждена отменить рейсы в Алма-Ату с 5 мая", — проинформировали в компании.

Пассажиры могут возвратить авиабилет в течение срока его действия и вернуть всю сумму без удержаний, а также произвести обмен авиабилета.

"Белавиа" выполняла рейсы в Алма-Ату 4 раза в неделю на основании выданного авиационными властями Казахстана разрешения, действующего до 29 октября 2022 года.

Компания продолжает выполнение регулярных рейсов из Минска в Нур-Султан (4 раза в неделю).

Ранее комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщал, что "Белавиа" с 29 апреля планировала увеличить количество международных рейсов из Минска в казахстанские города Нур-Султан (с 5 до 7 рейсов в неделю) и Алма-Ату (с 3 до 7 рейсов в неделю).