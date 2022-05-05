"Компания решила временно не публиковать финансовую отчетность за I квартал 2022 года в связи с тем, что часть акционеров не имеет возможности принимать инвестиционные решения и совершать действия с ценными бумагами, а значит такое раскрытие информации может поставить ряд заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

В конце апреля ожидалась публикация финансовых результатов "Аэрофлота" по РСБУ.

По стандартам МСФО "Аэрофлот" обычно отчитывается в конце мая — начале июня.