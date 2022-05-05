"Начиная с сегодняшнего дня разрешена работа организаций, оказывающих услуги общественного питания, в том числе во временной период с 1:00 до 6:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи со снижением уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории региона.

Между тем, по-прежнему остается обязательным соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

В последний раз "ковидные" послабления для общепита были приняты в декабре прошлого года, когда работу данных заведений продлили до 01:00. При этом работа навынос и в режиме доставки была разрешена.