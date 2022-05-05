Как сообщили в пресс-службе галереи, с 27 мая по 13 ноября в Лаврушинском переулке пройдет выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики 2010-2022".

На выставке, подготовленной отделом научной реставрации графики XVIII — начала ХХ века, будет представлено около 200 произведений, прошедших реставрацию за последние 10 лет. Среди них шедевры Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Ильи Репина, Николая Ге, Валентина Серова, Александра Бенуа, Зинаиды Серебряковой, Марка Шагала, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова и многих других художников.

"Специальный раздел составят уникальные графические произведения, реставрация которых потребовала особых усилий и консолидации всех профессионалов музея. Экспозиция будет сопровождаться информационными материалами, "комментирующими" процессы реставрации", — отметили в галерее.

Кроме того, с 26 мая откроется расширенная экспозиция Михаила Врубеля. Как уточнили в галерее, Третьяковка выдает из своей коллекции на монографическую выставку художника в Русском музее в Санкт-Петербурге значительный корпус произведений Врубеля.

"В освободившихся залах Врубеля в постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке посетителям будут представлены скульптурные и графические произведения мастера. Акцент сделан именно на тех работах, которые в силу ограниченности пространства не вошли в состав недавно завершившейся выставки Врубеля в Новой Третьяковке", — сообщили в галерее.