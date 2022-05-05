"В афишу нынешнего фестиваля вошли девять спектаклей театров кукол из Балашихи, Барнаула, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога и Ханты-Мансийска", — говорится в сообщении.

Кроме того, будут представлены три пьесы, созданные в рамках творческой лаборатории Московского областного театра кукол "Маленькая драма".

Показы состоятся в Московском областном театре кукол, Московском Губернском театре, Московском театре кукол, Культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде.

На сцене областного театра в рамках фестиваля представят спектакли "Охота на крыс", "Мойры Богудонии", "История о небольшом магазине на улице Заколдованной розы", "Всё склеится".

Лучшие постановки определит семейное жюри.