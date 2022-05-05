"В Крыму спокойно и безопасно, можно отдыхать прямо сейчас. К купальному сезону готовится около 450 пляжей — сотрудники МЧС обследуют акваторию морского дна, обучают матросов-спасателей. Завершаются работы по благоустройству пляжей, устраняются последствия штормов, налаживается сервис. Пляжи будут готовы к началу купального сезона", — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

Он добавил, что в высокий сезон в Крыму работает более тысячи отелей и санаториев с общим номерным фондом более 165 тысяч мест.

"Также в Крыму продолжается работа по открытию новых уникальных объектов показа. В скором времени для экскурсий откроется пещера "Таврида". Доступны для туристов винный парк Winepark, где состоится майский винный фестиваль, а также винный парк "Долина Святого Саввы", на территории которого находится самая древняя винодельня в Восточной Европе", — рассказал министр.

Как отметил Волченко, несмотря на продление закрытия аэропорта Симферополя, федеральным и крымским правительством совместно с перевозчиками ведется работа по снятию дефицита железнодорожных билетов на полуостров.

По словам министра, авиасообщение, которое составляло порядка 30% от общего турпотока в Крым, частично перекрывается железнодорожным сообщением, объемы которого выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Также туроператоры предлагают автобусные туры в республику.