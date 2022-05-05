"После снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 14% предприниматели Московской области могут получить льготные кредиты размером от 5 до 100 млн рублей по ставке 8,5% годовых, а представители бизнеса на отдаленных территориях — по 7,5%", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что финансирование предоставляется на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств. Срок действия льготной ставки — три года.

Одним из условий получения является осуществление деятельности в таких отраслях, как обрабатывающее производство, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, информация и связь, а также транспортировка и хранение, отметили в пресс-службе ведомства.

Получить кредит по сниженной ставке предприниматели могут в 13 банках.

Ранее сообщалось, что для стимулирования проектов в сфере импортозамещения регион субсидирует подмосковным инвесторам и компаниям МСП часть процентной ставки по кредитам: для заемщиков ставка не будет превышать 10%, а для отдаленных территорий — 9%.