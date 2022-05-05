Отмечается, что основное снижение авиаперевозок зафиксировано на международных линиях, а также на рейсах в Москву. Так, пассажиропоток на заграничных рейсах снизился на 70,6% и составил 42,5 тыс. человек. На рейсах в аэропорты Москвы в апреле из "Кольцово" перевезено 127,9 тыс. пассажиров, что на 29% меньше показателя 2019 года.

При этом объем перевозок на внутренних межрегиональных рейсах вырос на 8,5% в сравнении с 2019 годом, но сократился на 20,7% относительно рекордного для данного сегмента перевозок 2021 года.

"Появление новых направлений полетов в расписании аэропорта — Владикавказ, Махачкала, Кемерово, Горно-Алтайск — не смогло компенсировать отсутствие полетов в города Юга России. Из-за закрытия воздушного пространства над ними пассажиропоток аэропорта Кольцово не досчитался 32 тыс. пассажиров", — говорится в сообщении.