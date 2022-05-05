"Все вещи, вернувшиеся из Парижа, прибыли на место, они распакованы из ящиков. Состояние сохранности не изменилось за время транспортировки. Мы можем констатировать, что история эта завершена", — сообщила журналистам куратор выставки Морозовых Александра Данилова.

В свою очередь старший научный сотрудник, хранитель Пушкинского музея Алексей Петухов отметил, что все экспонаты находятся "в хорошем состоянии".

Во время финальной распаковки картин эксперты проверили сохранность вернувшихся из Франции работ Пабло Пикассо "Девочка на шаре", Анри Матисса "Фрукты и бронза" и Анри де Тулуз-Лотрека "Портрет Иветт Гильбер".

"Наша картина ("Девочка на шаре" — ИФ) имеет несколько проблем, они постоянные, они не уходят. И бывает, что в процессе перевозки они активируются. Сейчас картина в стабильном состоянии", — сказал журналистам эксперт-реставратор Николай Колесников, проводивший проверку сохранности работы.

Картина Матисса, по словам экспертов, также доставлена в хорошем состоянии. "С картиной все в порядке, необходимо было убедиться, не произошло ли что в процессе транспортировки", — отметил Колесников.

Третья картина, осмотренная экспертами, также находится в хорошем состоянии после транспортировки. Ее сохранность не изменилась, картина в таком же состоянии, как и при отправке на выставку.

Работы, вернувшиеся в Россию из Франции, будут представлены на выставке Морозовых, которая, как ожидается, откроется в Пушкинском музее 27 июня.

В четверг глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что экспонаты выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", которая проходила во Франции, вернулись в Россию, они доставлены в государственные музеи. Она уточнила, что на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два — из Русского музея.

В свою очередь специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу", что во Франции остались представленные на выставке картины из частных коллекций, рассматриваются варианты их возвращения.

Ранее со ссылкой на представителей министерства культуры Франции сообщалось о задержании двух картин, представленных на выставке Морозовых. Газета "Монд", в частности, сообщила, что задержаны "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, которая, по сведениям издания, принадлежит предпринимателю Петру Авену, и "Портрет Тимофея Морозова" кисти Валентина Серова, принадлежащий Московскому музею авангардного искусства, основанного предпринимателем Моше Кантором. Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва" подтвердил, что существуют трудности с возвращением двух картин, которые принадлежат частным владельцам. В частности, он подтвердил, что одна из работ принадлежит Авену.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.