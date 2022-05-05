В опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕК сообщается, что частичная приостановка соглашения "распространяется на граждан России, входящих в состав официальных делегаций Российской Федерации; членов национальных и региональных правительств и парламентов Российской Федерации; Конституционный суд Российской Федерации и Верховный суд Российской Федерации; граждан Российской Федерации, имеющих действующие дипломатические паспорта; а также на бизнесменов и представителей бизнес-организаций".

"Приостановка (соглашения) означает, что эти группы больше не имеют привилегированного доступа в Европейский союз. Приостановка не затрагивает рядовых граждан России, которые продолжают пользоваться теми же льготами по соглашению, что и сейчас", — сказано в документе.

В Брюсселе рассчитывают, что данные рекомендации помогут государствам-членам и их консульствам в применении частичной приостановки соглашения, разъяснят процедуры и условия выдачи виз гражданам России в любом консульском учреждении ЕС и обеспечат возможность выдачи виз по гуманитарным соображениям.

Данная инициатива мотивируется действиями России на Украине.