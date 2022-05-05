По словам главы региона, предлагаются две локации: одна для фермеров, вторая для ремесленников.

"Они обе располагаются в исторической части города, это проходные, хорошие места для торговли, с доступной средой для маломобильных граждан. Пока они небольшие, это пилотный проект. Для фермеров предполагается 32 торговых места. В дальнейшем город будет определяться с большой площадкой, которая может стать одной из основных, а может даже основной ярмаркой Пскова", — сказал Ведерников.

Губернатор также сообщил, что на организацию бесплатных ярмарочных пространств из областного бюджета направят более 4 млн рублей. Дальнейшее содержание площадок возьмёт на себя город.

Ведерников подчеркнул, что у перекупщиков возможности торговать не будет, "задача — поддержать наших псковских производителей".

Глава администрации Пскова Борис Елкин в свою очередь сообщил, что ярмарка выходного дня для местных производителей будет обустроена на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского.

"А на берегу реки Великой, у Псковского туристического центра, организуют ремесленную ярмарку, где смогут продать свою продукцию мастера и ремесленники", — добавил Елкин.