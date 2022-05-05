"Это первый русский триколор, которым Петр провожал голландских купцов. Не копия, а оригинал. В день рождения Петра он будет выставлен в музее в специальном саркофаге, так как полотну более 300 лет", — рассказал Нехай.

По его словам, в музее уже прошла выставка, посвященная малоизученной теме, — истории военной прокуратуры, у истоков которой также стоял император. В настоящее время в ЦВММ проходит экспозиция, на которой демонстрируется огромное количество артефактов, "к которым прикасался Петр Великий".

"Кроме того, мы совсем недавно нашли подтверждения того, что Петр I был в нынешнем Балтийске, где находится наш филиал. Мемориальная доска в честь этого события стала обязательным пунктом посещения всех туристов в Калининграде", — отметил директор музея.

В рамках юбилея со дня рождения императора в музее перестроены экскурсионные маршруты. Теперь каждый из них касается истории и реальных дел Петра Великого. К декабрю будет отреставрирован фрегат "Александр Невский", носовые украшения кораблей. В Итальянском дворце в Кронштадте появится новая светомузыкальная установка.

"К 9 мая во всех филиалах музея пройдут уроки живой истории и мужества с участием ветеранов. Основные мероприятия состоятся в филиале "Дорога жизни". В центральном здании 9 мая пройдет концерт. В этот день мы пойдем в воинские части, нахимовское и суворовское училища", — подчеркнул Нехай.

Он также рассказал, что все филиалы музея в год посещают более 1 млн человек. В ближайшее время в ЦВММ откроется выставка, посвященная Черноморскому флоту, на которой будут представлены 823 реликвии из серебра и золота.

"В год мы получаем от граждан около 1,5-2 тысяч предметов, которые пополняют фонды музея. Также благодаря усилиям высочайшего руководства нам передают самые разные закладные камни, которые также очень ценны для музея", — добавил директор ЦВММ.

Ученый секретарь ЦВММ Сергей Климовский отметил, что в последнее время в музее был проведен огромный комплекс реставрационных мероприятий по предметам. В частности, отремонтирован венецианский галеас, который в настоящее время представлен на выставке, большое количество картин и декоративно-прикладного искусства.

В 2022 году в России отмечается 350-летие Петра I.