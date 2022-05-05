"На сегодняшний день в Калининградской области "Пушкинскую карту" оформили почти 30 тыс. молодых людей. В эти майские праздники они могут посетить более 30 мероприятий, которые проводят 25 учреждений культуры, как государственных, так и частных. И молодежь активно пользуется этой возможностью", — сказали в министерстве.

Так, владельцы карты приобретали билеты на спектакли и мюзиклы Музыкального театра, Драмтеатра, театра Николая Захарова. Также есть спрос на посещение выставок в музее изобразительных искусств, Музее янтаря, историко-художественном музее, форте №5, историко-краеведческом музее Гусева. Обладатели "Пушкинской карты" посещают концерты в Кафедральном соборе, Доме искусств, областной филармонии и в театре эстрады "Янтарь-холл".

Отмечается в эти майские дни и большой спрос на билеты в кинотеатры. Особой популярностью пользуется анимационный фильм "Суворов: Великое путешествие" — первая полнометражная премьера "Союзмультфильма" за 20 лет.

Как сообщалось, "Пушкинская карта" — это проект Минкультуры, Министерства цифрового развития, "Почта Банка", который позволяет молодым людям от 14 до 22 лет включительно бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. Лимит карты — 5 тыс. рублей. Запущен 1 сентября 2021 года.