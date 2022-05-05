В частности, состоится экскурсия "Рязань-43. Погоня за "Черной кошкой". Во время нее прозвучит рассказ о борьбе сотрудников НКВД с преступниками и вражескими диверсантами во время Великой Отечественной войны.

Также пройдет пешеходная экскурсия "Рязань патриотическая", которая будет посвящена подготовке рязанцев к обороне родного города. Ее маршрут проложен по самым знаковым местам областного центра, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны — местам расположения военных госпиталей, городского комитета обороны и т.д.

"Проведет экскурсии главный методист Рязанского музея путешественников Петр Анатольевич Завишо", — отмечает пресс-служба.