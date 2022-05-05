"В регион прибывает очень много туристов. В прошлом году их было около 1,6 млн, в этом — ожидаем около 3 млн. Безусловно, большая их часть направляется в дельту для рыбалки. Выявлены сотни нарушений, изъяты более 1 тыс. 800 орудий лова. Главой своей целью мы ставим недопущение варварской рыбалки", — сказал Бабушкин в четверг в ходе прямой линии с жителями региона.

Он отметил, что в настоящее время в Астраханской "все берега забиты туристами".

"Чтобы создать условия для контроля за выловом, организовали рабочую группу, которая в свою очередь сформировала оперативные группы в каждом муниципальном образовании. Тех, кто рыбачит в запретной зоне, находят, штрафуют, просят переместиться на разрешенные участки. Многие отвечают, что о правилах не знали", — сказал глава региона.

По его словам, ведется масштабная разъяснительная работа среди туристов, которым рассказывают о правилах любительского рыболовства и необходимости соблюдения правил пребывания на особо охраняемых природных территориях, в водоохранных зонах.

Бабушкин подчеркнул, что власти региона приветствуют законопослушных туристов и будут препятствовать бесконтрольному вылову рыбы.