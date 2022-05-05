Как говорится в пресс-релизе авиакомпании, чистый убыток в расчете на акцию составил 0,49 евро по сравнению с 1,75 евро годом ранее.

Скорректированный убыток без учета процентных и налоговых выплат (отрицательная EBIT) сократился в минувшем квартале до 591 млн евро с 1,048 млрд евро за тот же период годом ранее.

Квартальная выручка повысилась более чем вдвое, до 5,36 млрд евро с 2,56 млрд евро в предыдущем году. Компания отметила продолжающийся рост спроса как на бизнес-, так и на туристические поездки, несмотря на негативное влияние распространения штамма коронавируса "омикрон" в начале квартала.

Компания не представила детализированный прогноз на 2022 год. Однако Lufthansa ожидает, что ее скорректированная операционная прибыль по итогам года окажется чуть выше показателя 2021 года. Неопределенность прогноза авиаперевозчика связана с невозможностью точно предсказать изменение цен на топливо в текущем году с учетом последних событий в мире, отмечается в отчетности.