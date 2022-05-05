"Падение доходов в кризис, ограничения перелетов на юг страны из-за операции на Украине и рост общей тревожности вынуждают россиян проводить отпуск дома. В итоге расчеты курортных регионов России на высокий спрос не оправдываются. Гостиницы, еще в марте повысившие цены на июнь-август, теперь понижают их на 15-45%", — рассказала она.

Тюрина отметила, что в марте отельеры рассчитывали на увеличение спроса из-за резкого сокращения полетных программ за рубеж. Кроме того, важным фактором роста цен в марте были высокие инфляционные ожидания владельцев гостиниц.

"После окончания очередного этапа туристического кешбэка число бронирований объектов размещения снизилось в среднем на 20% по сравнению с рекордным 2021 годом", — пояснила она.

По мнению представителей туриндустрии, тарифы на размещение на российских курортах в этом году могут быть ниже прошлогодних в среднем на 10%.