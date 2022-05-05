Уточняется, что перенос связан с "продлением в Республике Крым режима повышенной готовности, а также режима временного ограничения полетов в международный аэропорт Симферополь".

Форум должен состояться 12-14 октября 2022 года.

В Крыму действует два режима повышенной готовности — в связи с коронавирусом и спецоперацией. Кроме того, в семи муниципалитетах на севере и востоке полуострова введен высокий, "желтый", уровень террористической опасности. Остановлена работа аэропорта Симферополь, по последним данным, — до 13 мая.

Планировалось, что II Всероссийская туристическая выставка-форум "Интурмаркет. Крым" откроет высокий сезон на полуострове. Мероприятия должны были объединить более 5 тыс. профессионалов турбизнеса — федеральных и региональных экспертов и представителей власти — для межрегионального отраслевого обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов индустрии.