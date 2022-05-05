Власти пошли на ослабление ограничений из-за улучшения данных по заболеваемости и смертности от коронавируса. В Гонконге показатель смертности достиг нуля, тогда как в марте там регистрировали 300 летальных исходов в сутки.

Прибывающие в Пекин из-за рубежа теперь должны находиться на карантине в гостинице в течение 10 дней, а затем еще неделю дома. Ранее период изоляции составлял 21 день, из которых две недели следовало находиться в гостинице, затем еще неделю дома. При этом нужно было регулярно сообщать представителям медслужб о состоянии здоровья.

Следующий этап ослабления ограничений планируется на 19 мая. Ожидается, что вновь откроются бары и клубы, а рестораны будут обслуживать посетителей до полуночи.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.