Как сообщает пресс-служба музея, она охватывает период с появлением первых винтовок в середине XIX века и до современности.

Посетители увидят карабины, аналогичные тем, что были в руках южан и северян во время Гражданской войны в США, винтовки Маузера, которые использовались во время Англо-бурской войны.

Широко представлено оружие Второй мировой войны, когда винтовки начинают использоваться непосредственно для снайперской стрельбы. Среди экспонатов и прославленные мосинские трехлинейки, в том числе одна из первых, которая начала использоваться как снайперская. Оружие противника представлено финскими винтовками, японской винтовкой Арисака.

Большой раздел выставки знакомит с подвигами героев-снайперов — Нины Петровой, Василия Зайцева, Михаила Белоусова и других. Здесь можно увидеть личное оружие снайперов Голованова, Ковзикова, Киселева. В отдельной витрине — личные вещи лейтенанта Лапского, который воевал на Ленинградском фронте и за свою снайперскую карьеру уничтожил 162 гитлеровцев.

Современное оружие представлено винтовками большой мощности, способными поражать противника на дальних расстояниях. Они также предназначены для стрельбы по легкой бронетехнике, снайперским гнездам, скоплениям стрелков.

Посетители также увидят образцы, захваченные во время военных конфликтов последнего времени.