"Нет, частные (не вернулись). У них другой правовой статус, поэтому рассматривается другой механизм юридического возвращения", — сказал Швыдкой, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возвращении в РФ экспонатов выставки из частных коллекций.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что экспонаты выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", которая проходила во Франции, вернулись в Россию, они доставлены в государственные музеи.

Она уточнила, что на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два — из Русского музея.

"Транспортировка в Российскую Федерацию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая", — уточнила министр.

Ранее со ссылкой на представителей министерства культуры Франции сообщалось о задержании двух картин, представленных на выставке Морозовых. Газета "Монд", в частности, сообщила, что задержаны "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, которая, по сведениям издания, принадлежит предпринимателю Петру Авену, и "Портрет Тимофея Морозова" кисти Валентина Серова, принадлежащий Московскому музею авангардного искусства, основанного предпринимателем Моше Кантором.

Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва" подтвердил, что существуют трудности с возвращением двух картин, которые принадлежат частным владельцам. В частности, он подтвердил, что одна из работ принадлежит Авену.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.