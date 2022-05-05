"5 мая начала работать паромная переправа Сахюрта — остров Ольхон. На противоположный берег пассажиров и автотранспорт доставляют три парома", — сообщается в телеграм-канале областного правительства.

В сообщении отмечается, что в мае в темное время суток (с 22:00 по местному времени) рейсы паромов могут не выполняться из-за риска наноса льда в пролив Ольхонские ворота.

На сайте ВСРП сообщается, что переправу обслуживают паромы "Дорожник" (вместимость 50 человек и восемь легковых машин), "Ольхонские ворота" (вместимость 100 человек и 16 легковых машин) и "Семен Батагаев" (вместимость 96 человек и 16 легковых автомобилей).

Перевозка осуществляется бесплатно.

Ранее сообщалось, что с 1 мая на неопределенный срок переносится начало работы трех паромных переправ в регионе — "Сахюрта — остров Ольхон" на озере Байкал в Ольхонском районе, "Казачья Бадарановка" на реке Уда в Нижнеудинском районе, "Алексеевск" на реке Лена в Киренском районе.

Причина — неблагоприятные погодные условия, устойчивый ледовый покров.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Административный центр — поселок Хужир. Ольхон соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка.