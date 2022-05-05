"В конце апреля завершилась первая программа переподготовки гидов. Обучение успешно прошли все, кто начал, в том числе 13 представителей малого и среднего бизнеса и 18 самозанятых", — приводятся в сообщении слова директора СОФПП Валерия Пиличева.

Для обучения гидов и экскурсоводов привлекли порядка 20 лекторов, в число которых вошли профессора и руководители союзов и центров экскурсоводов и гидов.

Всего для участия в первой программе было подано 130 заявок. В мае текущего года запланировано еще две программы повышения квалификации по направлениям "Особенности работы с иностранными гостями" и "Специфика организации современной экскурсионной деятельности".

В настоящее время департамент по развитию туризму и индустрии гостеприимства региона ведет подготовку к проведению аттестации экскурсоводов и гидов. По словам директора департамента Эльмиры Тукановой, о старте аттестации сообщат дополнительно.

Как сообщалось, с 1 июля в России вступает в силу федеральный закон об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Он направлен на создание прозрачного и контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг в стране.

По словам зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в единый федеральный реестр до конца 2022 года войдут более 5 тыс. специалистов.