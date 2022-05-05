"Трое туристов-байдарочников из Москвы не выходят на связь с 3 мая 13:00, в настоящее время ведутся их поиски", — сказал собеседник агентства.

К настоящему моменту спасатели нашли плавсредство с вещами, но без людей. Поиски продолжаются.