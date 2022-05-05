"Регионы Северного Кавказа играют значимую роль в общественной жизни страны, обладают значительным потенциалом для развития в различных секторах экономики. Наша задача — максимально эффективно использовать появляющиеся возможности, в первую очередь, на благо жителей региона", — приводятся в сообщении слова вице-премьера Александра Новака, курирующего СКФО.

Среди приоритетов — обновление туристической инфраструктуры, исполнение крупных промышленных инвестпроектов, а также строительство школ, детских садов и автомагистралей.

Главные задачи в соцсфере — строительство школ и новых детских садов, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, высокотехнологичной медицины, а также решение жилищных вопросов.

"Одним из локомотивов выбран АПК. В регионах округа, за исключением Ставрополья, преобладают малые и средние хозяйства. Согласно стратегии, сельхозпроизводителям будут предлагать готовые модели развития предприятий с единым пакетом, включающим в себя агротехнологии, консультационное сопровождение и меры господдержки", — отмечается в пресс-релизе.

Благодаря этому в СКФО планируется развивать садоводство, овцеводство, скотоводство и аквакультуру.

Также внимание планируют уделять созданию новых и модернизации существующих промышленных производств. В частности, строительству горно-обогатительного комбината на Худесском месторождении в Карачаево-Черкесии и возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии.

Планируется строительство автодороги, соединяющей северокавказские курорты с черноморскими туристическими центрами, реконструкция аэропортов в Махачкале, Нальчике, Беслане и Грозном.

Основными туристическими направлениями в СКФО определены Кавказские Минеральные Воды, горнолыжные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон", "Армхи" и кластер культурно-познавательного туризма с центром в Дербенте.

Отмечается, что стратегия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях санкций.