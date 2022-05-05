"Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи", — написала министр в своём телеграм-канале.

Она уточнила, что на выставке "Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых" в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и 2 — из Русского музея.

"Транспортировка в Российскую Федерацию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая", — уточнила министр.

Любимова отметила, что возвращение коллекции Морозовых стало результатом большой командной работы.

В апреле специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал "Интерфаксу", что коллекция может вернуться в Россию к середине мая.

Ранее со ссылкой на представителей министерства культуры Франции сообщалось о задержании двух картин, представленных на выставке Морозовых. Газета "Монд", в частности, сообщила, что задержаны "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, которая, по сведениям издания, принадлежит предпринимателю Петру Авену, и "Портрет Тимофея Морозова" кисти Валентина Серова, принадлежащий Московскому музею авангардного искусства, основанного предпринимателем Моше Кантором.

Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва" подтвердил, что существуют трудности с возвращением двух картин, которые принадлежат частным владельцам. В частности, он подтвердил, что одна из работ принадлежит Авену.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.