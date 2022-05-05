"На данный момент родители купили уже более 300 тыс. детских путевок на 11 млрд рублей, а общий объем денег, которые напрямую уже вернулись родителям на карты, составил 4,7 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Как напомнила глава ведомства Зарина Догузова, по условиям программы родители могут приобретать поездки в детские лагеря и автоматически получить возврат 50% от их стоимости.

Программа детского кешбэка стартовала в ночь на 31 марта и продлится до 31 августа. В ее рамках родители могут купить неограниченное количество путевок в детские лагеря с кешбэком 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Путевку нужно оплатить онлайн картой "Мир". В поездку дети могут отправиться с 1 мая по 30 сентября.



Всего из резервного фонда на реализацию программы выделено 7,5 млрд рублей. Предполагается, что за счет этих средств в лагерях смогут отдохнуть около 450 тыс. детей.