"Мы хотим предупредить вас: завтра может произойти частичное отключение наших карт Visa и Mastercard из-за позиции американских банков", — говорится в сообщении банка.

Как отметили в пресс-службе, эмитированные Альфа-банком Visa и Mastercard перестанут работать за рубежом: ими нельзя будет расплачиваться в магазинах, а также снимать наличные. Помимо этого, станет недоступна оплата приложений, подписок и встроенных покупок в зарубежных сервисах, а также в "Яндекс Go", "Яндекс.Еда", "Яндекс.Плюс", так как компания обрабатывает платежи по этим сервисам за рубежом. Переводы с карты на карту в иностранной валюте будут невозможны как на счета зарубежных банков, так и по Белоруссии.

Также с указанной даты станут недоступны платежи в валюте на территории Белоруссии, например, в Duty Free.

"Если у вас возникнут эти сложности, мы рекомендуем воспользоваться выпуском цифровой карты в других банках", — говорится в сообщении.

Ранее американский Citibank закрыл корреспондентский счет Альфа-банка (Белоруссия), что лишило банк возможности проводить международные переводы в долларах США.

В начале апреля США ввели в отношении Альфа-банка и Сбербанка блокирующие санкции. Ранее под блокирующие санкции подпали ВТБ и банк "ФК Открытие".