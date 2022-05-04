Согласно информации, размещенной на сайте фестиваля, гости смогут увидеть выступления пилотажных групп малой авиации, показательные полеты новейших моделей самолетов, презентацию самолетов, вертолетов и новинок малой авиации, показательные выступления парашютистов и мотопарапланеристов, соревнования по вертолетному спорту.

Также запланированы мастер-классы и фотовыставка, будет работать дрон-зона.

В зоне "Космос" посетители смогут ознакомиться с планами развития космонавтики в России. Московские учебные заведения — Московский авиационный институт и Московский колледж бизнес-технологий — проведут открытые лектории и паблик-токи со специалистами.

Мероприятие "Небо: теория и практика" проводится в Балашихе с 2018 года. В 2021 году фестиваль посетило рекордное число гостей — более 25 тыс. человек.