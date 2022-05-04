Указ подписал в среду губернатор Алексей Дюмин.

"Документ об особенностях проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Великой Победы, принят в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе и рекомендациями Роспотребнадзора", — отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что установленные ранее ограничения на массовые мероприятия не будут распространяться на военный парад в городе-герое Туле, шествие "Бессмертного полка", организованные органами публичной власти и подведомственными им учреждениями мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

Все участники этих мероприятий обязаны соблюдать рекомендации Главного государственного санитарного врача по Тульской области.